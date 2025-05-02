Против Пианиста-пиромана возбудили уголовное дело за привет Оксимирону

В Петербурге возбудили уголовное дело против пиромана за поджег двери Оксимирона

Полиция Центрального района Петербурга возбудила уголовное дело против неизвестного пиромана за поджог двери с приветом рэперу Оксимирону (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Telegram-канале.

Издание «Фонтанка» добавляет, что один из создателей Versus Battle Ян Окатов сообщил полиции, что ему подожгли дверь квартиры на улице Социалистической в Петербурге. Пироман, отметил мужчина, оставил послание красной краской — он просил передать «привет рэперу Оксимирону от Пианиста». Материальный ущерб владелец квартиры оценил в 20 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Поджог»).

Сайт также отмечает, что рэпер Оксимирон мог проживать в этой квартире до отъезда из РФ.

Молодой человек, подписывающийся псевдонимом «Пианист», в конце февраля взял ответственность за поджог двери квартиры Левы Би-2. В начале марта он сообщил о поджоге двери в квартире Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), а 2 мая стало известно о пожаре в экс-доме Лигалайза.

4 марта 2025 года Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних героини подкаста «Дочь разбойника». Со слов одной из девушек, Виктории Кучак, с Оксимироном она познакомилась в соцсетях в возрасте 13-14 лет. В 16 лет, утверждает женщина, Федоров подверг ее сексуальному насилию на своем концерте.

Ранее сообщалось, что пианист-пироман пытался припугнуть Лигалайза, но поджег не ту дверь.