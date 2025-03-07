Пианист-пироман поджег дверь Noize MC

В Москве неизвестный пироман поджег дверь квартиры музыканта Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Иван Алексеев). Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Молодой человек, подписывающийся псевдонимом «Пианист», в конце февраля взял ответственность за поджог двери квартиры Левы Би-2 (настоящее имя Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) из группы «Би-2». Теперь он облил бензином и поджег дверь в московскую квартиру Алексеева на Васильцовском Стане и снял свои действия на видео.

«Привет врагу и предателю Ване Нойз МС», — написал он на стене у двери.

Собственницей квартиры является жена Алексеева. Огонь на другое жилье не перекинулся.

Дверь в квартиру солиста «Би-2» подожгли в конце февраля. Кадры поджога сопровождались подписью, что это был «подарок на 23-е февраля», а Бортник «подставил бизнес всей своей группы», начав финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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