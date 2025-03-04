Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних

Героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой обвинили рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Мирон Федоров) в растлении несовершеннолетних.

Со слов одной из них, Виктории Кучак, с Оксимироном она познакомилась в соцсетях в возрасте 13-14 лет. В 16 лет, утверждает она, Федоров подверг ее сексуальному насилию на своем концерте.

Другая героиня подкаста, Виктория Михайлова, предоставила скрины переписок, где якобы Оксимирон флиртует с ней, на тот момент девятиклассницей, и дает задания по созданию интимных фото.

В декабре 2024 года Красильникова связалась с Оксимироном и попросила его о комментарии, но артист оставил ее сообщение без ответа.

Накануне против рэпера Пи Дидди подали еще несколько исков о сексуальном насилии.

Ранее апелляцию по делу Шарлота переправили из одного города в другой.