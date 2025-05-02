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Режиссер «Усатого няня» назвал причину не снимать ремейки

Режиссер Грамматиков сравнил ремейки с переписыванием «Войны и мира»
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Режиссер и кинодраматург Владимир Грамматиков сравнил ремейки с переписыванием «Войны и мира». Причину не снимать новых версий старых фильмов он назвал в беседе с ТАСС.

«Почему мы не переписываем «Войну и мир» Толстого? Почему мы не переписываем «Идиота» Достоевского? Почему вдруг в кинематографе нужно такое делать?» — сказал он, добавив, что есть огромное количество других тем и возможностей.

По его словам, съемки ремейков не дают «второго дыхания» темам, потому что старое восприятие фильмов очень отличается от сегодняшнего. При этом современные технологии, подчеркнул режиссер «Усатого няня», позволяют создавать самобытное.

До этого о предложении снять ремейки 30 фильмов советских режиссеров рассказали в Союзе кинематографистов РФ со ссылкой на письмо Минкультуры с предложениями Минпросвещения. Позже эту информацию опровергли.

Накануне стало известно, что «Кончится лето» с Юрой Борисовым получит англоязычный ремейк.

Ранее шоу дронов в Дубае попало в Книгу рекордов Гиннесса.

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