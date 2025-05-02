Шоу дронов в Дубае попало в книгу рекордов Гиннесса

Шоу дронов в честь 1 млн пользователей в Telegram провели в Дубае

В Дубае в рамках криптовалютного мероприятия TOKEN2049 состоялось шоу дронов в честь 1 млн пользователей в Telegram, которое попало в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает «Код Дурова».

В публикации отмечается, что инициаторами шоу дронов выступили TON-команды проектов Notcoin и DOGS. В представлении было задействовано около 1,6 тыс. беспилотников.

По данным издания, шоу вошло в Книгу рекордов Гиннесса за демонстрацию самой большой летающей в небе косточки из беспилотников.

Позднее шоу прокомментировал предприниматель Павел Дуров.

«Небо над Дубаем никогда не выглядело так прекрасно, как сегодня!», — написал он в своем Telegram-канале.

В начале апреля Павел Дуров опубликовал в своем профиле загадочную фотографию низкого качества, а после изменил ее и раскрыл свой домашний адрес. На изначально опубликованном изображении, судя по всему, сделанном с приближением, были заметны элементы рабочего стола: салфетница, папка и несколько ручек. Цель публикации остается неясной, а также неизвестно, была ли эта история случайной или намеренной.

Ранее пользователи Telegram потратили более $1 млн за 30 минут на подарки.