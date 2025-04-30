Стало известно о многомиллионной выручке Билана за один концерт в Москве

Певец Дима Билан заработает более 50 млн рублей за свой концерт на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Мероприятие, на котором артист выступит с программой «Я твой номер 1», пройдет 21 июня 2025 года. На нем Билан представит новое стадионное шоу, а также исполнит старые хиты.

Стоимость билетов на концерт стартует от 2 тыс. рублей и достигает 7 тыс. рублей. Всего, подсчитал Telegram-канал, музыкант может заработать за это сольное выступление более 50 млн рублей.

В конце декабря 2024 года продюсер Сергей Дворцов называл Диму Билана одним из самых популярных российских артистов у российских олигархов. Ему конкуренцию в этом списке составили Григорий Лепс и Николай Басков. Эксперт раскрывал, что гонорар артистов за корпоратив может достигать 5 млн рублей.

Недавно Дима Билан пошутил, что не женится в ближайшие 300 лет. 43-летний Билан никогда не был женат. Детей у него тоже нет. Из открытых источников известно, что музыкант встречался с моделью Еленой Кулецкой и экс-участницей t.A.T.u. Юлей Волковой.

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