Дима Билан раскрыл, когда женится

Певец Дима Билан признался, что не женится в ближайшие 300 лет

Заслуженный артист России Дима Билан опубликовал в личном блоге юмористический ролик, в котором рассекретил свою дату свадьбы. Видео дублирует Super.ru.

Билан применил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) маску, показывающую человеку через сколько он женится. Ролик заканчивается, когда цифра на экране показывает 340 лет, а артист уже устал ждать ответа.

«Ответ, через сколько я женюсь! Приблизительно после 2365 года. Вопросов больше нет!», — подытожил Билан.

43-летний Дима Билан никогда не был женат. Детей у него нет. Из открытых источников известно, что Билан встречался с моделью Еленой Кулецкой, экс-участницей t.A.T.u. Юлей Волковой. В 2021-м певец раскрывал, что состоял в отношениях с девушкой «из тусовки Тимати». Певец признавался, что у него должно было родиться двое детей от возлюбленной, но у той дважды случился выкидыш.

В начале марта Билан рассказывал, что идеал девушки мешает ему в личной жизни. По словам артиста, у него в жизни было три колоссальных и «просто бесконечных любви», которые он «пытается нащупать в сегодняшнем дне».

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