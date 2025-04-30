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София Ротару продала свою квартиру спустя пять лет попыток

Mash: певица Ротару продала квартиру в Москве за 65 миллионов рублей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Народная артистка России София Ротару смогла продала свою московскую квартиру после пяти лет попыток. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Продажу удалось совершить, уточняет канал, после переоформления недвижимости на сына звезды. Покупатель заплатил 65 млн рублей за трехкомнатную квартиру общей площадью 121 квадратный метр в Пресненском районе Москвы.

Квартиру Ротару подарил экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Несколько лет назад 77-летняя артистка переехала в Италию и начала продавать недвижимость в России. Пока она не может найти покупателя на свой трехэтажный отель за 3 миллиарда рублей на полуострове Крым.

Накануне дочь комика Евгения Петросяна Викторина прокомментировала то, что отец выписал ее из квартиры. Петросян-младшая уточнила, что не общается с отцом.

«Вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», — поделилась дочь юмориста.

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