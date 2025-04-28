Герман-младший объяснил, почему российское кино не выйдет на мировой уровень в ближайшие годы

Российский кинорежиссер Алексей Герман — младший считает, что только внешнеполитическая ситуация и санкции мешают российскому кино выйти на мировой уровень. Его слова передает ТАСС.

По словам Германа-младшего, кино России в среднем не хуже европейского.

«Но мы не выйдем в ближайшие годы на мировой уровень по многим причинам. <...> Возможно, позже ситуация изменится. Но сейчас из-за санкций это попросту невозможно», — высказался режиссер.

Недавно актер Дмитрий Дюжев заявлял, что после начала специальной военной операции России на Украине (СВО) отечественное кино поднялось на новый уровень. Артист предположил, что после начала СВО в кинобизнес России стали поступать миллиардные вложения — а это в свою очередь послужило открытию новых «талантов, тем и смыслов».

В начале марта режиссер Никита Михалков предлагал квотировать зарубежное кино в России, как это сделали в Китае. По его словам, санкции против России сыграли «великую роль» для отечественной киноиндустрии. Кино России, заявил он, уже во многом восполнило собой голливудское.

Ранее Вика Цыганова заявила, что Анна Asti осталась в России ради денег.