Вика Цыганова об Анне Asti: «На Украине ее ненавидят как предателя»

Певица Вика Цыганова раскритиковала в Telegram-канале Анну Asti и назвала коллегу «артисткой-молчуном».

«За 3 года СВО певица ни разу не высказывалась в поддержку России, водит дружбу с Киркоровым, посещает голые вечеринки и до последнего не хотела получать паспорт России. На Украине ее ненавидят как предателя родины», — возмутилась исполнительница.

По словам Цыгановой, Анна Asti продолжила концертную деятельность в России только из-за денег. Певица заявила, что коллега «до последнего ждала и не получала гражданство России», а решилась на этот шаг, поскольку «запахло жареным». Цыганова уверена, что помогла Asti в получении гражданства РФ журналистка Ксения Собчак.

В феврале Цыганова усомнилась, что Елена Ваенга достойна звания заслуженной артистки. Она заявила, что певица выходила на сцену в образе монаха, изображала мужчину и «извращалась над образом священнослужителя».

Цыганова заявила, что имеет право на собственное мнение. По словам исполнительницы, ее раздражают артисты, подобные Ваенге. Артистка также высмеяла присвоение Кате Лель звания заслуженной артистки России. Она приложила фотоколлаж с Катей Лель в образе героя мемов о «Гачимучи» Вана Даркхолма. Артистка отметила, что певица «положила на алтарь своего творчества» много сил и трудов.

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