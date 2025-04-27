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Дюжев заявил, что в кино России все прекрасно благодаря СВО

Актер Дмитрий Дюжев: кино России вышло на новый уровень благодаря СВО
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский актер Дмитрий Дюжев заявил в беседе с ТАСС, что после начала специальной военной операции России на Украине (СВО) отечественное кино поднялось на новый уровень.

«В российском кинематографе все прекрасно именно благодаря СВО, благодаря правительству и президенту, который сказал, что нужно поднимать наше российское кино», — сказал Дюжев.

Артист считает, что после начала СВО в кинобизнес России стали поступать миллиардные вложения — а это в свою очередь послужило открытию новых «талантов, тем и смыслов». Дюжев уверен, что в российском кино нет кризиса идей. Он заявил, что сегодня в РФ создают кино в самых разных жанрах.

«История повторяется, поступки повторяются. Мотивация наших поступков уже довольно известна, поэтому кинематографистов уже очень тяжело чем-то удивить», — отметил актер.

В начале марта режиссер Никита Михалков заявил, что в РФ стоит квотировать зарубежное кино, как это сделали в Китае. По его словам, санкции против России сыграли «великую роль» для отечественной киноиндустрии. Кино России, заявил он, уже во многом восполнило собой голливудское.

Ранее Шахназаров рассказал, чего не хватает российскому кино.

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