Михалков сравнил Голливуд с идеологическим отделом ЦК времен 80-х

Режиссер Никита Михалков заявил в беседе с kp.ru, что санкции против России сыграли «великую роль» для отечественной киноиндустрии.

«Теперь важно, чтобы отмена этих санкций не сказалась на тех, кто в тяжелых условиях пахали, строгали, точили, растили. Чтобы не пришли на согретые места те, кто ушел после 2022 года», — предостерег постановщик.

Михалков заявил, что в РФ стоит квотировать зарубежное кино, как это сделали в Китае. Он напомнил, как в 90-е годы небольшие компании зарабатывали на отечественном зрителе, привозя в страну низкобюджетные фильмы. Сейчас, уверил режиссер, российская киноиндустрия находится в лучшем положении, поскольку местное кино во многом восполнило собой голливудское.

«А тут еще и Голливуд трансформировался вместе с «Оскаром» и европейскими фестивалями. Они стали похожи на идеологический отдел ЦК времен 80-х: это, то, вот это должно быть в твоих картинах, иначе на успех рассчитывать не можешь. И это сработало нам на руку», — заявил Михалков.

Режиссер также считает, что отечественному зрителю фильмы, после просмотра которых он не будет «чувствовать себя униженным». Оно может быть жестким, но при этом должно быть понятным — «чтобы помочь изжить, а не показать, что мы — ничтожество».

«Авторское кино нужно. Но это не синоним кино без любви. Это просто личный взгляд. Но за этим должна стоять личность, которая уважает нас, а не рассматривает презрительно как муравьев», — высказался Михалков.

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