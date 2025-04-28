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Стало известно о многотысячном долге Анны Нетребко в России

Mash: оперная певица Анна Нетребко задолжала ФНС 53 тысячи рублей
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anna_netrebko_yusi_tiago/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Народная артистка России Анна Нетребко задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 53 тыс. рублей. Об этом сообщает Mash.

Задолженность оперной певицы, отмечает Telegram-канал, появилась из-за неоплаченных социальных взносов по ИП. У Нетребко осталась в России фирма по концертной деятельности, у которой в контактах указана почта экс-мужа певицы.

В 2012 году Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а спустя два года выступила на открытии Зимней олимпиады в Сочи.

После начала специальной военной операции на Украине, утверждает Mash, Нетребко оставила в соцсетях «осуждающие посты». При этом в феврале 2022 года руководство Метрополитен-оперы заявило о приостановке сотрудничества со многими российскими артистами, в число которых попала и Нетребко. Спустя месяц от работы с певицей отказалась Баварская государственная опера.

3 февраля Анна Нетребко впервые с 2019 года выступила в США. Все билеты стоимостью $1,5 тыс. были распроданы. По словам директора Палм-Бич-оперы, в истории площадки такого не было.

В конце марта сообщалось, что Нетребко дала концерт в европейской столице — болгарской Софии. Оперный гала-концерт с участием Нетребко и ее экс-супруга, народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова, прошел перед многотысячной аудиторией площадки «Арена 8888».

Ранее Вика Цыганова заявила, что Анна Asti осталась в России ради денег.

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