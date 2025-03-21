Народная артистка России Анна Нетребко дала концерт в европейской столице — болгарской Софии. Об этом сообщает ТАСС.

Оперный гала-концерт с участием Нетребко и ее экс-супруга, народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова, прошел перед многотысячной аудиторией площадки «Арена 8888» в сопровождении симфонического оркестра Софийской филармонии под управлением Найдена Тодорова.

«Впервые нахожусь на одной сцене с оркестром Софийской филармонии, я счастлива и взволнована. Это великолепный оркестр, который очень хорошо знает музыкальные произведения и умело работает с певцами», — поделилась Нетребко.

Нетребко и Эйвазов представили арии из опер Джакомо Пуччини «Турандот», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» и др.

В 2012 году Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а спустя два года выступила на открытии Зимней олимпиады в Сочи. В декабре 2014 года певица приехала в Донбасс и пожертвовала 1 млн рублей на восстановление Донецкого оперного театра, за что впоследствии ее раскритиковал МИД Австрии.

27 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине руководство Метрополитен-оперы заявило о приостановке сотрудничества со многими российскими артистами, в число которых попала и Нетребко. Спустя месяц от работы с певицей отказалась Баварская государственная опера.

В марте 2023 года Нетребко подала в суд на Метрополитен-оперу за отмененные концерты и выиграла, отсудив у театра $200 тыс. Осенью 2023 года стало известно о возобновлении сотрудничества Анны Нетребко с Берлинской государственной оперой, несмотря на протесты местных общественных организаций. Помимо Германии, сегодня Нетребко принимают на своей сцене такие площадки, как Венская государственная опера, Парижская опера, миланский театр «Ла Скала», неаполитанский «Сан-Карло» и другие.

3 февраля Анна Нетребко впервые с 2019 года выступила в США. Все билеты стоимостью $1,5 тыс. были распроданы. По словам директора Палм-Бич-оперы, в истории площадки такого не было.

Ранее Юсиф Эйвазов назвал несправедливой отмену русских артистов за границей.