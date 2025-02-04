Нетребко впервые за пять лет выступила в США. Как у нее сейчас дела?

Детство и юность
Анна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. Ее мать Лариса Ивановна была инженером-связистом, а отец Юрий Николаевич — геологом. Будущая звезда росла всесторонне развитым ребенком: занималась баскетболом, акробатикой, верховой ездой, легкой атлетикой и рисованием. В 12 лет Нетребко запела — стала солисткой хора «Кубанская пионерия» при Дворце пионеров Краснодарского края.
«Анечка была очень яркой девочкой. У нее уже тогда, помимо певческих, были превосходные сценические данные. Во время своих выступлений в наших концертах Анна спускалась в зал, общалась со зрителями. А какое впечатление она производила на иностранные делегации, которые в то время очень часто приходили к нам на экскурсии», — делилась с «КП» Элеонора Моисеева, работавшая в те годы заместителем директора Краснодарского Дворца пионеров.
После окончания школы Нетребко переехала в Ленинград, где поступила в музыкальное училище, откуда спустя два года перевелась в Консерваторию имени Римского-Корсакова на курс профессора Татьяны Новиченко. Чтобы заработать на жизнь, будущая прима подрабатывала уборщицей — мыла полы в Мариинском театре.
«Были жуткие деревянные швабры и грязные вонючие тряпки. Мы мыли вход, где все люди ходили, оставляли грязь, песок и воду, и мы черпали это совками в ведра. Это нужно было успеть делать быстро, за время первого акта, а иногда первый акт длится 20 минут... И сквозняк гулял туда-сюда, туда-сюда. Неприятная работа была, конечно», — рассказывала певица.
У «неприятной» работы были свои плюсы: за два года, что Нетребко орудовала шваброй, она неоднократно прослушала весь репертуар Мариинского театра.
Анна Нетребко на XV международном конкурсе вокалистов им. Глинки в Смоленске, 1993 годГригорий Калачьян/ТАСС
Начало карьеры и знакомство с Валерием Гергиевым
В 1993 году, будучи студенткой четвертого курса консерватории, Анна Нетребко победила на Всероссийском конкурсе вокалистов имени М.И. Глинки в Смоленске, после чего решила попытать счастья в своей любимой Мариинке. Художественный руководитель театра Валерий Гергиев предложил юной артистке спеть партию Барбарины в «Свадьбе Фигаро», но после нескольких репетиций «повысил» ее до роли Сюзанны. Дебют был успешным: Сюзанна в исполнении Анны Нетребко стала сенсацией сезона 1994 года. С этого момента Гергиев, которого впоследствии называли «крестным отцом» Нетребко, доверял ей ключевые партии в спектаклях Мариинского театра. Среди наиболее ярких ее работ на легендарной сцене — главные партии в постановках «Жизнь за царя» (Антонида), «Иоланта» (Иоланта), «Война и мир» (Наташа Ростова), «Севильский цирюльник» (Розина), «Травиата» (Виолетта), «Дон Жуан» (Донна Анна) и другие. Из-за высокой занятости и постоянных выступлений учеба в консерватории отошла на второй план — диплом Нетребко так и не получила.
Евгений Никитин и Анна Нетребко в опере Моцарта «Свадьба Фигаро» на сцене Мариинского театра, 1994 годЮрий Белинский/ТАСС
Признание за границей
В 1994 году Анна Нетребко исполнила партию Царицы ночи в проекте Рижской независимой оперы «Волшебная флейта», а спустя год дебютировала на сцене Оперы Сан-Франциско — спела каватину Людмилы в опере «Руслан и Людмила», после чего театр предложил ей пройти у них стажировку. На протяжении нескольких месяцев артистка изучала программу, разработанную американскими педагогами для оперных певцов: оттачивала актерское мастерство и тонкости сценического движения, а также усиленно изучала французский, итальянский и немецкий языки. В Америке Нетребко перешла от классических русских партий к европейскому репертуару: в Оперном театре Сан-Франциско она впервые исполнила Адину в «Любовном напитке», а на сцене Вашингтонской национальной оперы спела арию Джильды в «Риголетто». В 2000 году Нетребко дебютировала на сцене Метрополитен-оперы в Нью-Йорке с партией Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сергея Прокофьева. В этом же году она впервые приняла участие в Зальцбургском фестивале, где исполнила арию Донны Анны в «Дон Жуане» Вольфганга Амадея Моцарта. С начала 2000-х Нетребко выступала в ведущих европейских театрах, в числе которых «Ла Скала», Парижская национальная опера, Королевский театр Мадрида, Венская государственная опера и Немецкая опера в Берлине. В марте 2006 года певица, которая к тому моменту много гастролировала по Европе, а жила между Веной и Зальцбургом, подала прошение о получении австрийского гражданства. В июле того же года Нетребко получила австрийский паспорт, сохранив при этом гражданство России.
Анна Нетребко в опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила» на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке, 1998 годJack Vartoogian/Getty Images
Дискография и фильмография
В 2003 году Нетребко выпустила дебютный студийный альбом Opera Arias, который стал одним из самых продаваемых альбомов академической музыки. Спустя год вышла вторая пластинка Sempre Libera, в которую вошли партии из «Ромео и Джульетты», спетые Нетребко в паре с мексиканским оперным певцом Роландо Виллазоном. В 2006-м свет увидел Russian Album, состоящий из концертных выступлений Нетребко с симфоническим оркестром Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева. Всего в дискографии певицы более 20 студийных альбомов, последний из которых — Amata dalle tenebre — вышел в 2021 году. Засветилась Нетребко и в кино: появилась в камео в американской комедийной мелодраме «Дневники принцессы-2. Как стать королевой» (2004) и сыграла главную роль в австрийско-немецкой экранизации оперы Джакомо Пуччини «Богема» (2008).
Сопрано Анна Нетребко выступает с симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева на Втором московском пасхальном фестивале, 2003 годКонстантин Кижель/ТАСС
Личная жизнь
В середине 90-х Анна Нетребко встречалась со своим коллегой по Мариинке, танцором балета Николаем Зубковским. Роман продлился пару лет, влюбленные говорили о помолвке, однако до свадьбы дело так и не дошло. По словам одной из сотрудниц театра, Нетребко ушла от Зубковского после того, как он поднял на нее руку, приревновав к поклонникам: «Бил он ее! Как-то раз отмутузил так, что у нее все лицо и тело были в синяках! После этого она от него и сбежала. Об этой истории все в театре знают».
После расставания с Зубковским, артистка несколько лет встречалась с итальянским оперным певцом Симоне Альбергини, но отношения на расстоянии так и не переросли во что-то более серьезное.
Анна Нетребко и ее жених Эрвин Шротт на традиционном Венском оперном балу в государственной опере, 2011 годAndreas Rentz/Getty Images
В 2007 году стало известно о романе Анны Нетребко с оперным певцом из Уругвая Эрвином Шроттом. Вскоре они объявили о помолвке, а в сентябре 2008 года у пары родился сын Тьяго. Несмотря на рождение ребенка, обещанную поклонникам свадьбу Нетребко и Шротт так и не сыграли, а в ноябре 2013 года и вовсе объявили о расставании. Официально причиной разрыва пары стал напряженный гастрольный график, из-за которого артисты практически не виделись, однако злые языки утверждали, что инициатором расставания стал Шротт, который устал быть в тени своей знаменитой супруги. Спустя пару дней певица дала откровенное интервью Андрею Малахову, в котором сделала еще одно заявление — Нетребко призналась, что у ее сына Тьяго диагностирована легкая форма аутизма. Звезда уточнила, что они с Шроттом узнали об этом, когда мальчику было почти три года: «Конечно, это был шок, но я его уже пережила. Ему было трудно общаться, аутисты же живут в своем мире, они особенные дети. Я думаю, ну не разговаривает. Ну иногда говорит что-то, когда ему надо. А не разговаривает, потому что он слышит четыре языка. А потом мы заметили, что иногда ты к нему обращаешься, а он вообще не реагирует… И началось».
Нетребко с сыном Тьяго, 2024 годanna_netrebko_yusi_tiago/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Нетребко переехала в Нью-Йорк, где наняла лучших специалистов, которые помогли Тьяго справиться со многими проблемами. Тем не менее певица признавалась, что сын был слишком избалованным, и первые годы материнства дались ей нелегко. По ее словам, все изменилось, когда в 2014 году в ее жизни появился новый возлюбленный, азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, с которым звезда познакомилась в Риме на репетиции оперы «Манон Леско».
«Юсиф сразу показал, кто в доме хозяин. Тьяго стал очень быстро развиваться после появления Юсифа», — рассказывала певица «СтарХиту».
Спустя несколько месяцев после знакомства Эйвазов сделал Нетребко предложение, 29 декабря 2015 года пара сыграла пышную свадьбу в Вене. Супруги активно гастролировали по всему миру, а в свободное от выступлений время жили в Австрии.
Свадьба Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, 2015 годanna_netrebko_yusi_tiago/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«В жизни есть белые и черные полосы. Для меня сейчас жизнь белоснежно белая», — говорила Нетребко о своем новом избраннике.
«Белая полоса» продолжалась 10 лет: 27 июня 2024 года Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов сообщили о своем разводе, отметив, что расстаются друзьями, а потому сохранят творческий дуэт и продолжат выступать вместе. Причины развода экс-влюбленные озвучивать не стали и попросили журналистов проявить уважение к их частной жизни.
Общественная позиция и отмена концертов
В 2012 году Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а спустя два года выступила на открытии Зимней олимпиады в Сочи. В декабре 2014 года певица приехала в Донбасс и пожертвовала 1 млн рублей на восстановление Донецкого оперного театра, за что впоследствии ее раскритиковал МИД Австрии.
Анна Нетребко исполняет Олимпийский гимн на торжественной церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр на стадионе «Фишт» в Сочи, 2014 годСтанислав Красильников/ТАСС
27 февраля 2022 года руководство Метрополитен-оперы заявило о приостановке сотрудничества со многими российскими артистами, в число которых попала и Нетребко, выступавшая на сцене театра с 2002-го. Спустя месяц от работы с певицей отказалась Баварская государственная опера. 30 марта Нетребко опубликовала в личном блоге пост, в котором выступила против СВО. На следующий день после публикации поста концерт Нетребко отменил Новосибирский государственный академический театр. Такое решение в театре объяснили тем, что артистка отдала предпочтение жизни и карьере в Европе, поставив их выше интересов родины. С критикой в адрес звезды выступил и председатель Госдумы Вячеслав Володин: «Голос есть, а совести нет».
Чем сегодня занимается Анна Нетребко
В марте 2023 года Нетребко подала в суд на Метрополитен-оперу за отмененные концерты и выиграла, отсудив у театра $200 тыс. Спустя полгода она вновь подала иск к площадке — на этот раз звезда потребовала выплатить ей компенсацию в размере $360 тыс. В своем иске артистка подчеркнула, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба негативно сказались на отношении к ней публики и вызвали протесты против нее как за границей, так и на родине. Нетребко также заявила, что отмены концертов вынудили ее «невыгодно продать» свою квартиру в Нью-Йорке и нанесли серьезный моральный ущерб.
Осенью 2023 года стало известно о возобновлении сотрудничества Анны Нетребко с Берлинской государственной оперой: несмотря на протесты местных общественных организаций, 15 сентября она вновь вышла на сцену театра и исполнила главную женскую партию в опере «Макбет» Джузеппе Верди. Помимо Германии, сегодня русскую оперную диву принимают на своей сцене такие площадки, как Венская государственная опера, Парижская опера, миланский театр «Ла Скала», неаполитанский «Сан-Карло» и другие.
Анна Нетребко после исполнения партии Леди Макбет в спектакле «Макбет» на сцене Берлинской государственной оперы , 2023 годAnnette Riedl/picture alliance via Getty Images
3 февраля 2025 года Анна Нетребко впервые после пятилетнего перерыва выступила в США — вместе с пианистом Анхелем Родригесом певица представила сольную программу на сцене Палм-Бич-оперы во Флориде. В преддверии концерта генеральный директор площадки Джеймс Барбато заявил, что все билеты на выступление Нетребко были раскуплены: «Все 400 мест на гала-вечере, стоимостью $1500 каждое, полностью проданы. Это произошло впервые. Мы никогда раньше не распродавали гала-вечер. У нас больше нет ни одного свободного места».