Нетребко впервые за пять лет выступила в США. Как у нее сейчас дела?

3 февраля российская оперная певица Анна Нетребко впервые с 2019 года выступила в США. Все билеты стоимостью $1,5 тыс. были распроданы. По словам директора Палм-Бич-оперы, в истории площадки такого не было. С чего начиналась карьера Нетребко в России, как она стала кумиром миллионов на Западе и где артистка пропадала последние годы — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность

Анна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. Ее мать Лариса Ивановна была инженером-связистом, а отец Юрий Николаевич — геологом. Будущая звезда росла всесторонне развитым ребенком: занималась баскетболом, акробатикой, верховой ездой, легкой атлетикой и рисованием. В 12 лет Нетребко запела — стала солисткой хора «Кубанская пионерия» при Дворце пионеров Краснодарского края.

«Анечка была очень яркой девочкой. У нее уже тогда, помимо певческих, были превосходные сценические данные. Во время своих выступлений в наших концертах Анна спускалась в зал, общалась со зрителями. А какое впечатление она производила на иностранные делегации, которые в то время очень часто приходили к нам на экскурсии», — делилась с «КП» Элеонора Моисеева, работавшая в те годы заместителем директора Краснодарского Дворца пионеров.

После окончания школы Нетребко переехала в Ленинград, где поступила в музыкальное училище, откуда спустя два года перевелась в Консерваторию имени Римского-Корсакова на курс профессора Татьяны Новиченко. Чтобы заработать на жизнь, будущая прима подрабатывала уборщицей — мыла полы в Мариинском театре.

«Были жуткие деревянные швабры и грязные вонючие тряпки. Мы мыли вход, где все люди ходили, оставляли грязь, песок и воду, и мы черпали это совками в ведра. Это нужно было успеть делать быстро, за время первого акта, а иногда первый акт длится 20 минут... И сквозняк гулял туда-сюда, туда-сюда. Неприятная работа была, конечно», — рассказывала певица.

У «неприятной» работы были свои плюсы: за два года, что Нетребко орудовала шваброй, она неоднократно прослушала весь репертуар Мариинского театра.

close Анна Нетребко на XV международном конкурсе вокалистов им. Глинки в Смоленске, 1993 год Григорий Калачьян/ТАСС

Начало карьеры и знакомство с Валерием Гергиевым

В 1993 году, будучи студенткой четвертого курса консерватории, Анна Нетребко победила на Всероссийском конкурсе вокалистов имени М.И. Глинки в Смоленске, после чего решила попытать счастья в своей любимой Мариинке. Художественный руководитель театра Валерий Гергиев предложил юной артистке спеть партию Барбарины в «Свадьбе Фигаро», но после нескольких репетиций «повысил» ее до роли Сюзанны. Дебют был успешным: Сюзанна в исполнении Анны Нетребко стала сенсацией сезона 1994 года. С этого момента Гергиев, которого впоследствии называли «крестным отцом» Нетребко, доверял ей ключевые партии в спектаклях Мариинского театра. Среди наиболее ярких ее работ на легендарной сцене — главные партии в постановках «Жизнь за царя» (Антонида), «Иоланта» (Иоланта), «Война и мир» (Наташа Ростова), «Севильский цирюльник» (Розина), «Травиата» (Виолетта), «Дон Жуан» (Донна Анна) и другие. Из-за высокой занятости и постоянных выступлений учеба в консерватории отошла на второй план — диплом Нетребко так и не получила.

close Евгений Никитин и Анна Нетребко в опере Моцарта «Свадьба Фигаро» на сцене Мариинского театра, 1994 год Юрий Белинский/ТАСС

Признание за границей

В 1994 году Анна Нетребко исполнила партию Царицы ночи в проекте Рижской независимой оперы «Волшебная флейта», а спустя год дебютировала на сцене Оперы Сан-Франциско — спела каватину Людмилы в опере «Руслан и Людмила», после чего театр предложил ей пройти у них стажировку. На протяжении нескольких месяцев артистка изучала программу, разработанную американскими педагогами для оперных певцов: оттачивала актерское мастерство и тонкости сценического движения, а также усиленно изучала французский, итальянский и немецкий языки. В Америке Нетребко перешла от классических русских партий к европейскому репертуару: в Оперном театре Сан-Франциско она впервые исполнила Адину в «Любовном напитке», а на сцене Вашингтонской национальной оперы спела арию Джильды в «Риголетто». В 2000 году Нетребко дебютировала на сцене Метрополитен-оперы в Нью-Йорке с партией Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сергея Прокофьева. В этом же году она впервые приняла участие в Зальцбургском фестивале, где исполнила арию Донны Анны в «Дон Жуане» Вольфганга Амадея Моцарта. С начала 2000-х Нетребко выступала в ведущих европейских театрах, в числе которых «Ла Скала», Парижская национальная опера, Королевский театр Мадрида, Венская государственная опера и Немецкая опера в Берлине. В марте 2006 года певица, которая к тому моменту много гастролировала по Европе, а жила между Веной и Зальцбургом, подала прошение о получении австрийского гражданства. В июле того же года Нетребко получила австрийский паспорт, сохранив при этом гражданство России.

close Анна Нетребко в опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила» на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке, 1998 год Jack Vartoogian/Getty Images

Дискография и фильмография

В 2003 году Нетребко выпустила дебютный студийный альбом Opera Arias, который стал одним из самых продаваемых альбомов академической музыки. Спустя год вышла вторая пластинка Sempre Libera, в которую вошли партии из «Ромео и Джульетты», спетые Нетребко в паре с мексиканским оперным певцом Роландо Виллазоном. В 2006-м свет увидел Russian Album, состоящий из концертных выступлений Нетребко с симфоническим оркестром Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева. Всего в дискографии певицы более 20 студийных альбомов, последний из которых — Amata dalle tenebre — вышел в 2021 году. Засветилась Нетребко и в кино: появилась в камео в американской комедийной мелодраме «Дневники принцессы-2. Как стать королевой» (2004) и сыграла главную роль в австрийско-немецкой экранизации оперы Джакомо Пуччини «Богема» (2008).

close Сопрано Анна Нетребко выступает с симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева на Втором московском пасхальном фестивале, 2003 год Константин Кижель/ТАСС

Личная жизнь

В середине 90-х Анна Нетребко встречалась со своим коллегой по Мариинке, танцором балета Николаем Зубковским. Роман продлился пару лет, влюбленные говорили о помолвке, однако до свадьбы дело так и не дошло. По словам одной из сотрудниц театра, Нетребко ушла от Зубковского после того, как он поднял на нее руку, приревновав к поклонникам: «Бил он ее! Как-то раз отмутузил так, что у нее все лицо и тело были в синяках! После этого она от него и сбежала. Об этой истории все в театре знают».

После расставания с Зубковским, артистка несколько лет встречалась с итальянским оперным певцом Симоне Альбергини, но отношения на расстоянии так и не переросли во что-то более серьезное.

close Анна Нетребко и ее жених Эрвин Шротт на традиционном Венском оперном балу в государственной опере, 2011 год Andreas Rentz/Getty Images

В 2007 году стало известно о романе Анны Нетребко с оперным певцом из Уругвая Эрвином Шроттом. Вскоре они объявили о помолвке, а в сентябре 2008 года у пары родился сын Тьяго. Несмотря на рождение ребенка, обещанную поклонникам свадьбу Нетребко и Шротт так и не сыграли, а в ноябре 2013 года и вовсе объявили о расставании. Официально причиной разрыва пары стал напряженный гастрольный график, из-за которого артисты практически не виделись, однако злые языки утверждали, что инициатором расставания стал Шротт, который устал быть в тени своей знаменитой супруги. Спустя пару дней певица дала откровенное интервью Андрею Малахову, в котором сделала еще одно заявление — Нетребко призналась, что у ее сына Тьяго диагностирована легкая форма аутизма. Звезда уточнила, что они с Шроттом узнали об этом, когда мальчику было почти три года: «Конечно, это был шок, но я его уже пережила. Ему было трудно общаться, аутисты же живут в своем мире, они особенные дети. Я думаю, ну не разговаривает. Ну иногда говорит что-то, когда ему надо. А не разговаривает, потому что он слышит четыре языка. А потом мы заметили, что иногда ты к нему обращаешься, а он вообще не реагирует… И началось».

close Нетребко с сыном Тьяго, 2024 год anna_netrebko_yusi_tiago/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нетребко переехала в Нью-Йорк, где наняла лучших специалистов, которые помогли Тьяго справиться со многими проблемами. Тем не менее певица признавалась, что сын был слишком избалованным, и первые годы материнства дались ей нелегко. По ее словам, все изменилось, когда в 2014 году в ее жизни появился новый возлюбленный, азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, с которым звезда познакомилась в Риме на репетиции оперы «Манон Леско».

«Юсиф сразу показал, кто в доме хозяин. Тьяго стал очень быстро развиваться после появления Юсифа», — рассказывала певица «СтарХиту».

Спустя несколько месяцев после знакомства Эйвазов сделал Нетребко предложение, 29 декабря 2015 года пара сыграла пышную свадьбу в Вене. Супруги активно гастролировали по всему миру, а в свободное от выступлений время жили в Австрии.

close Свадьба Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, 2015 год anna_netrebko_yusi_tiago/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«В жизни есть белые и черные полосы. Для меня сейчас жизнь белоснежно белая», — говорила Нетребко о своем новом избраннике.

«Белая полоса» продолжалась 10 лет: 27 июня 2024 года Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов сообщили о своем разводе, отметив, что расстаются друзьями, а потому сохранят творческий дуэт и продолжат выступать вместе. Причины развода экс-влюбленные озвучивать не стали и попросили журналистов проявить уважение к их частной жизни.

Общественная позиция и отмена концертов

В 2012 году Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а спустя два года выступила на открытии Зимней олимпиады в Сочи. В декабре 2014 года певица приехала в Донбасс и пожертвовала 1 млн рублей на восстановление Донецкого оперного театра, за что впоследствии ее раскритиковал МИД Австрии.

close Анна Нетребко исполняет Олимпийский гимн на торжественной церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр на стадионе «Фишт» в Сочи, 2014 год Станислав Красильников/ТАСС

27 февраля 2022 года руководство Метрополитен-оперы заявило о приостановке сотрудничества со многими российскими артистами, в число которых попала и Нетребко, выступавшая на сцене театра с 2002-го. Спустя месяц от работы с певицей отказалась Баварская государственная опера. 30 марта Нетребко опубликовала в личном блоге пост, в котором выступила против СВО. На следующий день после публикации поста концерт Нетребко отменил Новосибирский государственный академический театр. Такое решение в театре объяснили тем, что артистка отдала предпочтение жизни и карьере в Европе, поставив их выше интересов родины. С критикой в адрес звезды выступил и председатель Госдумы Вячеслав Володин: «Голос есть, а совести нет».

Чем сегодня занимается Анна Нетребко

В марте 2023 года Нетребко подала в суд на Метрополитен-оперу за отмененные концерты и выиграла, отсудив у театра $200 тыс. Спустя полгода она вновь подала иск к площадке — на этот раз звезда потребовала выплатить ей компенсацию в размере $360 тыс. В своем иске артистка подчеркнула, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба негативно сказались на отношении к ней публики и вызвали протесты против нее как за границей, так и на родине. Нетребко также заявила, что отмены концертов вынудили ее «невыгодно продать» свою квартиру в Нью-Йорке и нанесли серьезный моральный ущерб.

Осенью 2023 года стало известно о возобновлении сотрудничества Анны Нетребко с Берлинской государственной оперой: несмотря на протесты местных общественных организаций, 15 сентября она вновь вышла на сцену театра и исполнила главную женскую партию в опере «Макбет» Джузеппе Верди. Помимо Германии, сегодня русскую оперную диву принимают на своей сцене такие площадки, как Венская государственная опера, Парижская опера, миланский театр «Ла Скала», неаполитанский «Сан-Карло» и другие.

close Анна Нетребко после исполнения партии Леди Макбет в спектакле «Макбет» на сцене Берлинской государственной оперы , 2023 год Annette Riedl/picture alliance via Getty Images

3 февраля 2025 года Анна Нетребко впервые после пятилетнего перерыва выступила в США — вместе с пианистом Анхелем Родригесом певица представила сольную программу на сцене Палм-Бич-оперы во Флориде. В преддверии концерта генеральный директор площадки Джеймс Барбато заявил, что все билеты на выступление Нетребко были раскуплены: «Все 400 мест на гала-вечере, стоимостью $1500 каждое, полностью проданы. Это произошло впервые. Мы никогда раньше не распродавали гала-вечер. У нас больше нет ни одного свободного места».