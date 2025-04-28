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СМИ выяснили, куда пропала Тамара Гвердцители

«КП»: певица Гвердцители выступает на частных концертах в США за 4,7 млн рублей
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Тамара Гвердцители, не выступавшая в РФ после начала спецоперации на Украине, уехала из России в Тбилиси в середине 2022 года. Об этом сообщает kp.ru.

Причиной отъезда артистки, отмечает издание, стала болезнь ее матери — Инны Вольфовны. Женщины не стало 20 октября 2022 года. Потом Гвердцители готовилась к премьере бродвейского мюзикла «Сансет Бульвар» в Ереване, поскольку этот проект очень ждала ее родительница. На шоу артистка пела на русском языке.

«На политические темы не высказывается, в том самом интервью грузинскому изданию она сказала лишь одну фразу: «Хочу, чтобы наши государства жили в мире и процветали», — речь шла о Грузии и России», — добавляет kp.ru.

Издание предполагает, что Гвердцители не выступает в России из-за предпринимательской деятельности ее сына в Европе. При этом певица приезжает в Москву, где у нее есть четырехкомнатная квартира, но редко. В последний раз певица была в РФ в 2024 году на дне рождения своего друга, она также выступила на мероприятии.

В мае 2025 года у Гвердцители запланирован традиционный мини-тур по США. Основной репертуар артистки состоит из песен на русском языке, но она также поет на французском, английском, грузинском и украинском языках. Ее гонорар на частном мероприятии за границей составляет 4,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что солист Little Big нашел способ зарабатывать в России.

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