Вика Цыганова заявила, что Ваенга извращалась над образом священнослужителя

Певица Вика Цыганова раскритиковала в беседе с regions.ru, что Елене Ваенге присвоили звание заслуженной артистки России.

Цыганова усомнилась, что Ваенга достойна данного титула. Она заявила, что певица выходила на сцену в образе монаха, изображала мужчину и «извращалась над образом священнослужителя».

«Собственно, я ее особо не ругала, я ругала тех, кто ей присуждает подобные звания», — отметила артистка.

Цыганова заявила, что имеет право на собственное мнение. По словам исполнительницы, ее раздражают артисты, подобные Ваенге.

13 февраля Цыганова высмеяла присвоение Кате Лель звания заслуженной артистки России. Она приложила фотоколлаж с Катей Лель в образе героя мемов о «Гачимучи» Вана Даркхолма. Артистка отметила, что певица «положила на алтарь своего творчества» много сил и трудов. По словам певицы, в сердца россиян навсегда останутся песни Лель, посвященные «елисейским полям, родине и ее талантливому народу».

Цыганова намекнула, что не понимает, почему Лель дали звание заслуженной артистки.

«Что касается всех этих регалий, мне всегда было любопытно, на какой джаге в России сидят ответственные за такие решения?» — заявила артистка.

Ранее Шура назвал наглой ложью, что не желает петь с Лель и Лозой на одной сцене.