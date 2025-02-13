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Цыганова о получении Лель звания заслуженной артистки: «На какой джаге в России сидят»

Певица Цыганова высмеяла присвоение Лель звания заслуженной артистки
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Певица Виктория Цыганова поздравила в Telegram-канале Катю Лель со званием заслуженной артистки России.

Цыганова высмеяла присвоение звания Лель. Она приложила фотоколлаж с Катей Лель в образе героя мемов о «Гачимучи» Вана Даркхолма. Артистка отметила, что певица «положила на алтарь своего творчества» много сил и трудов. По словам певицы, в сердца россиян навсегда останутся песни Лель, посвященные «елисейским полям, родине и ее талантливому народу».

«Слушаю песни Кати Лель каждый день. Ее тексты так актуальны, глубоки и полны смысла... «Мой мармеладный, я не права. Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага. Попробуй у-у, мне это надо, надо», — написала исполнительница.

Цыганова намекнула, что не понимает, почему Лель дали звание заслуженной артистки.

«Что касается всех этих регалий, мне всегда было любопытно, на какой джаге в России сидят ответственные за такие решения?» — заявила артистка.

11 февраля президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель.

Ранее Шура назвал наглой ложью, что не желает петь с Лель и Лозой на одной сцене.

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