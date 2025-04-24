Стас Пьеха назвал «чушью» слухи о деменции у Эдиты Пьехи

Внук Эдиты Пьехи опроверг слухи о деменции у певицы

Певец Стас Пьеха в комментарии «Газете.Ru» опроверг информацию Telegram-канала Mash, согласно которой у его бабушки, народной артистки СССР Эдиты Пьехи, диагностировали деменцию.

«Меня сегодня спрашивают какие-то глупости про Эдиту, чушь какая-то. Откуда [эта информация]? Я вообще не в курсе. Общаюсь [с ней регулярно]», — заявил он.

Как сообщал 24 апреля Mash, врачи обнаружили у 87-летней певицы признаки возрастной деменции и гипертонию. Проблемы со здоровьем у артистки якобы возникли на фоне резкого набора веса.

Данную информацию впоследствии опровергла и помощница Пьехи Ирина. По ее словам, певица чувствует себя «нормально», ее состояние остается без ухудшений.

В марте этого года Стас Пьеха рассказывал, что его бабушка сейчас большую часть времени проводит у себя в загородном доме под Петербургом, смотря телевизор.

Ранее критик Соседов признался, что жил 10 дней в детдоме ради интервью с Эдитой Пьехой.