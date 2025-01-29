«Ее письмо храню до сих пор»: Соседов — о теплом знакомстве с Эдитой Пьехой

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «Газете.Ru» вспомнил о том, как и с кем сделал первое в своей жизни интервью. До этого он работал курьером в газете «Гудок», и опытные сотрудники издания, увидевшие в Соседове потенциал, предложили ему попробовать себя в новом качестве — интервьюера.

«Это была Эдита Станиславовна Пьеха. В 1987 году ей исполнилось 50 лет, и она сделала юбилейную концертную программу «Моим друзьям». Я купил билет, пришел на концерт, подарил Пьехе цветы, а после концерта пошел за кулисы договариваться об интервью. Это сейчас за кулисы вас никто не пустит, а раньше к артисту мог пройти любой человек, любой зритель, никакой охраны не было. Я подошел к ней и сказал: «Эдита Станиславовна, я очень хотел бы взять у вас интервью для газеты «Гудок», — рассказал Соседов.

По словам телеведущего, Пьеха с радостью согласилась на интервью — и даже позвала его с собой в Ленинград, где он пробыл полторы недели.

«Она согласилась, но предложила провести интервью не в Москве, а в Ленинграде, где у нее был запланирован авторский концерт, посвященный памяти Александра Александровича Броневицкого. Узнав, что я никогда не был в Ленинграде, Пьеха сказала: «Приезжайте на несколько дней. Вы и на концертах моих побываете, и сходите на экскурсии по городу. Вам не нужна будет гостиница, я дружу с ленинградским детским домом №53, остановитесь там, в гостевой комнате». Пьеха дала мне свой телефон и телефон директора детского дома Нины Ивановны Чувашовой — прекрасной женщины, которая в прямом смысле слова жила в этом детском доме и воспитывала этих детей как своих. Кстати, в этом детском доме много времени проводил Стас Пьеха — его мать Илона постоянно была на гастролях, и он часто оставался там жить. В общем, это было как в сказке: я жил в этом детском доме десять дней, посмотрел Ленинград, сходил на концерт и взял прекрасное интервью у Эдиты Пьехи. Эдита Станиславовна была очень довольна получившимся материалом и прислала мне благодарственное письмо, которое я до сих пор храню», — признался Соседов.

Критик также отметил, что за интервью с Пьехой заработал 75 рублей — очень хорошие по тем временам деньги.

Полное интервью с Соседовым читайте здесь.

Ранее Соседов раскритиковал современных артистов за отсутствие воспитания.