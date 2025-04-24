Помощница Эдиты Пьехи ответила на сообщения о возрастной деменции у певицы

В интернете появились сообщения о том, что у заслуженной артистки СССР Эдиты Пьехи якобы обнаружили признаки возрастной деменции. Однако ее помощница Ирина это опровергла — в беседе с 360.ru она заверила, что эти слухи не соответствуют действительности.

«Она нормально себя чувствует, так что информация не соответствует действительности. Никакого ухудшения нет», — подчеркнула Ирина.

Что касается концертов, то в ближайшее время проводить их не планируется — как подчеркнула помощница артистки, «всему свое время». При этом никакого повода для появления таких публикаций не было, заключила она.

Напомним, Telegram-канал Mash сегодня сообщил, что у народной артистки СССР Эдиты Пьехи якобы обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию на фоне набранных сверх нормы 30 кг веса. Утверждалось, в частности, что бабушка Стаса Пьехи страдает нарушением памяти и дезориентацией, а из-за лишнего веса у артистки происходят гипертонические кризы и повышается давление.

Ранее Стас Пьеха рассказал о жизни 87-летней бабушки Эдиты.