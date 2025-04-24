У 87-летней Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции

Mash: певица Эдита Пьеха страдает от возрастной деменции и проблем с сердцем

У народной артистки СССР Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию на фоне набранных сверх нормы 30 кг веса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщают СМИ, бабушка Стаса Пьехи страдает нарушением памяти и дезориентацией, а из-за лишнего веса у артистки происходят гипертонические кризы и повышается давление.

Сейчас, отмечает Mash, Эдита Пьеха проживает в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом. Она живет одна, но за ней присматривает персонал.

В репертуаре Эдиты Пьехи более 500 песен, в том числе — «Манжерок», «Город детства» и другие композиции. В 1988-м эстрадная исполнительница получила звание народной артистки СССР.

В начале марта Стас Пьеха рассказал, что у его 87-летней бабушки Эдиты все хорошо. По словам Пьехи, народная артистка СССР уже не поет публично, но часто делает это в домашней обстановке, поскольку «не может совсем не петь». Певец отметил, что родственница живет «очень скромно» в небольшом загородном доме.

«Большую часть времени бабушка проводит у себя в загородном доме под Петербургом, смотрит телевизор, мои выступления, пересматривает свои старые концерты», — рассказывал артист.

Ранее стало известно, что Валерия стала бабушкой во второй раз.