Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стас Пьеха о жизни 87-летней бабушки Эдиты: «Состояния она не сколотила»

Певец Стас Пьеха: бабушка Эдита живет скромно в загородном доме в Пушкине
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Певец Стас Пьеха рассказал в интервью kp.ru, что у его 87-летней бабушки Эдиты все хорошо.

«Большую часть времени бабушка проводит у себя в загородном доме под Петербургом, смотрит телевизор, мои выступления, пересматривает свои старые концерты», — поделился артист.

По словам Пьехи, народная артистка СССР уже не поет публично, но часто делает это в домашней обстановке, поскольку «не может совсем не петь». Певец отметил, что родственница живет «очень скромно» в небольшом загородном доме в Пушкине.

«Большого состояния она не сколотила и сейчас не особо интересуется тем, как дела у коллег: кто что купил, где живет», — пояснил он.

Пьеха признался, что его знаменитая родственница никогда не зарабатывала больших денег на своем творчестве. По словам певца, Эдита Пьеха жила на «небольшую зарплату», как и все артисты того времени.

В репертуаре Эдиты Пьехи больше 500 песен, в том числе — «Манжерок», «Город детства» и другие композиции. В 1988-м эстрадная исполнительница получила звание народной артистки СССР.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина обратилась к фанатам с фразой: «Я в порядке, я выживу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами