В Думе предложили направлять гонорары артистов-иноагентов в пользу бойцов СВО

Гонорары российских артистов-иноагентов могут направляться на восстановление инфраструктуры новых регионов и на реабилитацию участников специальной военной операции (СВО). Об этом, ссылаясь на подготовленный депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым законопроект, сообщает ТАСС.

В документе предлагается осуществлять списание средств со спецсчетов иностранных агентов на восстановление и создание инфраструктуры новых российских регионов и медицинскую реабилитацию участников СВО и членов их семей.

В случае принятия закон будет распространяться на правоотношения, которые возникли с момента признания лица иностранным агентом.

21 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о признании иноагентом за содействие зарубежным организациям.

1 марта в России вступил в силу закон, в соответствии с которым иноагенты будут обязаны зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться деньгами можно будет только в случае снятия иноагентского статуса.

Ранее сообщалось, что иноагентам могут запретить входить в органы управления госкорпораций России.