Путин отправил венок на прощание с Церетели

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил венок на прощание с народным художником СССР и РФ Зурабом Церетели. Об этом сообщает NEWS.ru в Telegram-канале.

Прощание со скульптором состоится 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. Церетели упокоят в дидубийском пантеоне в Тбилиси.

22 апреля Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора. Президент отметил, что Церетели посвятил свою жизнь подвижническому служению искусству и был открыт для добрых и благородных дел.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя кончину скульптора, назвала Церетели «настоящим народным дипломатом».

О том, что Церетели не стало на 92-м году жизни, сообщил помощник художника Сергей Шагулашвили. Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое.

Ранее стало известно, какое наследство оставил Церетели и как его поделят.