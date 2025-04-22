В МИД России назвали скульптора Церетели народным дипломатом

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала скульптора Зураба Церетели «настоящим народным дипломатом».

Она отметила, что Церетели был художником с мировым именем.

«Общественный деятель, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества», — добавила дипломат.

Дипломат выразила соболезнования родным и близким художника, добавив, что Церетели «будет жить» в своих работах: в витражах и эмалях, которые украшают заграничные учреждения, в памятниках и скульптурах, которые установлены по всему миру.

До этого сообщалось, что годовой доход художника-монументалиста Зураба Церетели, которого не стало 22 апреля, превышал 60 млн рублей.

О том, что Церетели не стало на 92-м году жизни, сообщил помощник художника Сергей Шагулашвили. Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое.

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