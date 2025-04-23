Стало известно, какое наследство оставил Церетели и как его поделят

Основным наследником народного художника СССР и РФ Зураба Церетели является его дочь Елена от первого брака с Инессой Андроникашвили. Об этом сообщает сайт URA.ru.

Следующими на наследство по закону могут претендовать два внука и четверо правнуков скульптора. «Дела обстоят сложнее», отмечает URA.ru, с наследством фактической супруги Церетели, искусствоведа Татьяны Кочемасовой. Пара прожила вместе с 2004 года, но не узаконила свои отношения. Юрист пояснил изданию, что Кочемасова может через суд попытаться доказать факт финансовой зависимости от Церетели для получения доли в наследстве. Также на наследство художника могут претендовать дочери Кочемасовой — Людмила и Татьяна — если подтвердят факт официального усыновления.

URA.ru подчеркивает, что если Зураб Церетели оставил завещание, то имущество распределят согласно его последней воле. Как писали СМИ ранее, годовой доход Церетели превышал 60 млн рублей. С 1994 года художник владел компанией, которая специализировалась на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2024 году чистая прибыль фирмы составила 24,1 млн рублей.

У скульптора в собственности также находилась недвижимость площадью около 57 тыс. кв. м и парк элитных автомобилей (пять Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce). Помимо прочего, Церетели оставил в наследство свыше 5 тыс. произведений искусства, среди которых и скульптуры, и фрески, и картины.

О том, что Церетели не стало на 92-м году жизни, сообщил помощник художника Сергей Шагулашвили. Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое.

Ранее сообщалось, что Церетели накануне кончины завершил последнюю картину.