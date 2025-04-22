Стало известно время и место проведения прощания с Зурабом Церетели

РИА Новости: прощание с Церетели пройдет в среду в храме Христа Спасителя в Москве

Прощание со скульптором и художником-монументалистом Зурабом Церетели пройдет в среду, 23 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил его внук Василий Церетели.

«Прощание планируется завтра. Я думаю, что это будет храм Христа Спасителя. Но как только все патриарх утвердит», — заявил он.

Он добавил, что Церетели похоронят в дидубийском пантеоне в Тбилиси.

До этого сообщалось, что годовой доход художника-монументалиста Зураба Церетели, которого не стало 22 апреля, превышал 60 млн рублей.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя смерть скульптора, назвала Церетели «настоящим народным дипломатом».

О том, что Церетели не стало на 92-м году жизни, сообщил помощник художника Сергей Шагулашвили. Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое.

Ранее была названа причина смерти Зураба Церетели.