Правозащитник заявил, что Ефремов боится выходить на улицу из-за репортеров

Правозащитник Иван Мельников в беседе с aif.ru заявил, что затворничество Михаила Ефремова после освобождения из колонии — частое явление.

По словам Мельникова, освободившиеся из ИК нередко закрываются в себе и сидят дома. Правозащитник также отметил, что в случае с Ефремовым прошло совсем мало времени.

«Тем более актер боится, что он сейчас выйдет, а вокруг него сразу появится огромное количество репортеров. Я думаю, он из-за этого тоже переживает», — добавил эксперт.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву.

Недавно СМИ сообщали, что Ефремов отказался от прогулок по району из-за внимания журналистов. По информации kp.ru, у подъезда актера дежурит микроавтобус с журналистами. Коллеги Ефремова в беседе с изданием уточнили, что на работу он пока не вышел, занимается здоровьем, читает и пишет. Предположительно, по их словам, после отдыха он будет не только сниматься, но и играть в театре.

Ранее стало известно об еще одной жертве семьи Надежды Кадышевой.