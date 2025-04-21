Соседи рассказали об обстановке в доме Михаила Ефремова

Народный артист РСФСР Михаил Ефремов отказался от прогулок по району из-за внимания журналистов. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, у подъезда освободившегося из колонии Ефремова иногда дежурит микроавтобус с журналистами. Поскольку окна квартиры Ефремова выходят во двор, его дети или супруга иногда вынуждены заранее проверять, не ждут ли артиста репортеры.

«Надеемся, что скоро станет спокойно и никого постороннего на нашей улице не будет. Его самого не видели уже пару дней», — пожаловались на неспокойную обстановку у дома актера соседи.

Коллеги Ефремова в беседе с изданием уточнили, что на работу он пока не вышел, занимается здоровьем, читает и пишет. Предположительно, по их словам, после отдыха он будет не только сниматься, но и играть в театре.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву.

Ранее друг Ефремова раскрыл, чем занимается актер после выхода из колонии.