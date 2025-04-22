Стало известно об еще одной жертве семьи Надежды Кадышевой

Бизнесвумен Дарья Де Батс заявила, что сын Кадышевой обманул ее на 9 млн рублей

Бизнесвумен Дарья Де Батс (она же — Рывкина) рассказала «СтарХиту», что сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк должен ей 9 млн рублей.

Рывкина пояснила, что знакома с Костюком уже более шести лет. Она часто встречалась с мужчиной в общих компаниях, а в 2023 году они начали отношения. Этот роман продлился около месяца.

«Потом я уже узнала, что в каждых отношениях Гриша регулярно снимает проституток и очень грубо с ними себя ведет. Таскает за волосы, бьет. Он жесткий тип. К нему никто из девушек тех не хотел ездить в конце концов», — поделилась Де Батс.

Спустя три недели после начала романа, отметила Рывкина, Костюк одолжил у нее первые 1,5 млн рублей «на зарплату людям». Потом женщина также оплатила поездку Костюка в Оман — порядка 3 млн рублей — и еще несколько раз давала мужчине взаймы. В общей сложности, раскрыла Рывкина, сын Кадышевой занял у нее около 20 млн рублей, из которых отдал только 10,5 млн.

«Многие боятся [подавать в суд]. Костюки умеют запугать, навешать лапшу на уши. Гриша реально талантливый харизматичный мошенник, который умело втирается в доверие!» — заявила Рывкина.

Бизнесвумен призналась, что «чуть не заложила квартиру» ради Костюка. Она уверена, что мужчина прибегал к гипнозу, когда просил у нее денег.

В начале апреля модель Габриэлла Мерман, экс-супруга Григория Костюка, рассказала о том, что сын Кадышевой бросил ее беременную в ОАЭ без денег.

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