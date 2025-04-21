Названо место проведения «Интервидения»

Международный конкурс «Интервидение» пройдет на «Live Арене» в Москве

Названо место проведения Международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова.

По его словам, конкурс пойдет на «Live Арене» в Москве.

«Вся работа ведется при поддержке МИД, но мы не являемся ведущей силой для таких конкурсов», — говорит глава департамента.

Количество стран-участниц, продолжил он, зависит от формата финального шоу и допустимого количества артистов на сцене. Переговоры на этот счет, добавил он, ведутся по дипломатическим каналам, непосредственно организаторами с партнерами и компаниями-телевещателями из стран-участниц.

«Это будет красиво. Все получится», — заявил он, добавив, что конкурсу придается самое большое значение.

21 марта стало известно, что правительство РФ выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение международного песенного конкурса «Интервидение».

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что свое участие в музыкальном конкурсе подтвердили около 20 стран. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки.

Представитель России на «Интервидении» пока не выбран.

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