Светлаков раскрыл, как стал миллиардером

Юморист и актер Сергей Светлаков раскрыл, как стал рублевым миллиардером. Об этом пишет издание «Страсти».

47-летний Светлаков является руководителем и единственным учредителем ООО «Студия Свердловск», занимающегося производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

За 2024 год, как показали открытые данные, его организация заработала рекордную прибыль за все время работы — 955 миллионов рублей. Чистая прибыль компании составила 34,6 миллиона рублей.

При этом в 2023 году компания заработала 254 миллиона рублей, а ее чистая прибыль составила 2,2 миллиона рублей. В данный момент компания артиста не имеет налоговых задолженностей и активных судебных разбирательств.

Накануне продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что народная артистка России Надежда Кадышева подняла гонорар почти в два раза на фоне популярности ее композиций среди зумеров.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева сдает недвижимость в Москве за 300 тысяч рублей.