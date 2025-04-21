Айза готовится к концу света из-за кончины папы Римского

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай опубликовала в Telegram-канале пост, в котором сказано, что якобы кончина папы Римского Франциска станет концом света.

Айза, ссылаясь на пророчество святого Малахия, утверждает, что якобы Франциск — «последний Папа». Блогерша верит, что конец света наступит в 2027 году.

В комментариях многие подписчики Айзы назвали информацию неправдоподобной.

«Забей, столько предсказаний о конце света было, что если им верить»; «Нет. Ну это, конечно, считаю бредом»; «Сколько концов света мы уже пережили, дорогие», — написали интернет-пользователи.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля после продолжительной болезни в возрасте 88 лет. 14 февраля Франциска экстренно госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Дважды его состояние ухудшалось до критического, но врачам удавалось его стабилизировать.

За день до своей кончины, 20 апреля, Франциск провел личную встречу с вице-президентом США, а также записал традиционное пасхальное послание для верующих.

Франциск был избран папой Римским 13 марта 2013 года. Он стал первым латиноамериканским папой и представителем Ордена иезуитов. Франциск сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

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