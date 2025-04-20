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Стали известны обстоятельства смерти директора группы «На-На»

SHOT: директор группы «На-На» Фроликов умер в 76 лет во время операции на сердце
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Группа НА-НА/VK

Директор группы «На-На» Виталий Фроликов умер во время операции на сердце. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ему было 76 лет.

Фроликов был директором группы порядка 30 лет. Артисты пообещали сообщить дату и место прощания с ним позже.

Группа «На-На» была основана в 1989 году продюсером Бари Алибасовым. Коллектив исполнял композиции в стиле диско с элементами рока, джаза и фолка. Пик популярности группы пришелся на середину 90-х и начало 2000-х годов.

Тремя днями ранее сообщалось, что в возрасте 74 лет скончался известный актер и режиссер дубляжа — Владимир Герасимов. Герасимов за свою карьеру озвучил более 300 ролей. В частности, он озвучивал американских актеров — Брюса Уиллиса, а также Джона Траволту.

12 апреля стало известно, что кинокритик Юрий Гладильщиков скончался в возрасте 63 лет. Он окончил МГУ им. Ломоносова, затем вел передачу «Кинопанорама» и на протяжении более 30 лет писал статьи о кино и киноискусстве. За заслуги перед кинематографом Гладильщиков получил почетную медаль Каннского фестиваля.

Ранее жена Бари Алибасова рассказала «Газете.Ru», что он тяжело переносит смерть Фроликова.

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