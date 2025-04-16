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Умер актер дубляжа Герасимов

Озвучивший Уиллиса и Траволту актер дубляжа Герасимов умер в возрасте 74 лет
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ООО «Центр кинопроизводства»

В возрасте 74 лет скончался актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, его не стало», — сообщил сын актера Антон Герасимов.

По его словам, у Владимира Герасимова месяц назад случился инсульт, он впал в кому и уже не вышел из нее.

Он добавил, что прощание с его отцом состоится 19 апреля.

Герасимов за свою карьеру озвучил более 300 ролей. В частности он озвучивал американских актеров — Брюса Уиллиса, а также Джона Траволту.

12 апреля стало известно, что кинокритик Юрий Гладильщиков скончался в возрасте 63 лет. Он окончил МГУ им. Ломоносова, затем вел передачу «Кинопанорама» и на протяжении более 30 лет писал статьи о кино и киноискусстве. За заслуги перед кинематографом Гладильщиков получил почетную медаль Каннского фестиваля. Гладильщиков не дожил до своего 64-го дня рождения (28 апреля) три недели.

Ранее умер народный артист ТАССР Юрий Максимов.

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