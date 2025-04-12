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Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

Кинокритик Юрий Гладильщиков скончался в возрасте 63 лет
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Кинокритик Юрий Гладильщиков скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на его дочь, Анастасию Гладильщикову.

«7 апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — сообщила Анастасия.

Гладильщиков не дожил до своего 64-го дня рождения (28 апреля) всего три недели. Будущий кинокритик окончил МГУ им. Ломоносова, затем вел передачу «Кинопанорама» и на протяжении более 30 лет писал статьи о кино и киноискусстве.

За заслуги перед кинематографом Гладильщиков получил почетную медаль Каннского фестиваля.

10 апреля на 59-м году жизни умер актер Владимир Алферов.

Среди известных фильмов, где артист играл, — «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Кроме того, Алферов появился в таких фильмах, как «Черные кошки», «Тайны темной комнаты» и многих других. Прежде он разработал и преподавал собственную систему актерского мастерства.

Ранее умер народный артист ТАССР Юрий Максимов.

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