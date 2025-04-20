Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена Алибасова рассказала, что он тяжело переносит смерть директора группы «На-На»

Жена Алибасова Елена заявила, что директор группы «На-На» был его другом
close
Группа НА-НА/VK

Основатель «На-На» Бари Алибасов тяжело переносит смерть директора музыкальной группы Виталия Фроликова, рассказала «Газете.Ru» жена продюсера Елена. По ее словам, их связывало не только творчество – они были друзьями.

«К сожалению, Бари Каримовичу трубку давать не буду, потому что тяжело он все это переносит. Такая печальная новость, поэтому стараюсь не напоминать лишний раз. Они отработали вместе больше 30 лет. Конечно, если столько лет вместе работаешь, то с человеком сближаешься. Это друзья. Где и когда будет прощание, пока не знаем. Ребята из группы занимаются, мы бегать не можем, в любом случае. Они все это делают сообща», — сказала Елена.

О смерти 76-летнего Виталия Фроликова 20 апреля сообщили на официальной странице группы «На-На» в социальной сети «ВКонтакте». Он был директором группы порядка 30 лет.

«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы «На-На», душа и сердце коллектива, директор группы», — говорится в сообщении.

Причины его смерти неизвестны.

По данным SHOT, накануне Фроликову проводили плановую операцию на сердце.

Артисты пообещали сообщить дату и место прощания с ним позже.

Ранее в возрасте 74 лет скончался известный актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами