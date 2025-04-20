Жена Алибасова рассказала, что он тяжело переносит смерть директора группы «На-На»

Жена Алибасова Елена заявила, что директор группы «На-На» был его другом

Основатель «На-На» Бари Алибасов тяжело переносит смерть директора музыкальной группы Виталия Фроликова, рассказала «Газете.Ru» жена продюсера Елена. По ее словам, их связывало не только творчество – они были друзьями.

«К сожалению, Бари Каримовичу трубку давать не буду, потому что тяжело он все это переносит. Такая печальная новость, поэтому стараюсь не напоминать лишний раз. Они отработали вместе больше 30 лет. Конечно, если столько лет вместе работаешь, то с человеком сближаешься. Это друзья. Где и когда будет прощание, пока не знаем. Ребята из группы занимаются, мы бегать не можем, в любом случае. Они все это делают сообща», — сказала Елена.

О смерти 76-летнего Виталия Фроликова 20 апреля сообщили на официальной странице группы «На-На» в социальной сети «ВКонтакте». Он был директором группы порядка 30 лет.

«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы «На-На», душа и сердце коллектива, директор группы», — говорится в сообщении.

Причины его смерти неизвестны.

По данным SHOT, накануне Фроликову проводили плановую операцию на сердце.

Артисты пообещали сообщить дату и место прощания с ним позже.

Ранее в возрасте 74 лет скончался известный актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов.