В театре имени Ленсовета рассказали о состоянии Боярского

Театр имени Ленсовета: Боярский может скоро вернуться к работе после ушиба

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который получил ушиб, оступившись на сцене, и в пятницу пропустил спектакль, чувствует себя хорошо и сможет вскоре вернуться к работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра имени Ленсовета.

«Пока Михаил Сергеевич остается в больнице. Он чувствует себя нормально, ему просто нужен покой. Театр надеется, что в скором времени Михаил Сергеевич поправится и вернется к работе», — заявили представители театра.

Источник агентства не стал называть конкретных дат выписки артиста, однако отметил, что ближайший спектакль, в котором планируется участие Боярского, состоится 27 апреля.

Репертуар артиста в театре имени Ленсовета состоит из трех спектаклей: «Ромео и Джульетта», «Театральный роман» и «В этом милом старом доме».

В пятницу вечером Telegram-канал 112 сообщил, что Боярского госпитализировали с переломами грудных позвонков и ушибами после падения во время спектакля.

Позже в пресс-службе театра заявили, что перелом ребер у Боярского не подтвердился. Однако супруга артиста в интервью ТАСС заявила, что Боярский «сломал себе ребро и ушиб легкое».

Ранее Боярский раскрыл, кто из актеров советского кино хорошо фехтовал.