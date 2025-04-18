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В театре Ленсовета рассказали о состоянии Боярского после госпитализации

В театре Ленсовета не подтвердили перелом ребер у госпитализированного Боярского
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Global Look Press

Народный артист РСФСР Михаил Боярский получил ушиб после падения на сцене театра имени Ленсовета. Перелом ребер не подтвердился, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

Во время репетиции Боярский оступился, что привело к падению и ушибу. Первоначальные подозрения на перелом ребер медики опровергли. В пятницу артист не смог участвовать в спектакле «Ромео и Джульетта», где исполняет роль герцога Эскала — его реплики транслировались в записи.

«Михаил Сергеевич восстанавливается после травмы. Его состояние не вызывает опасений», — уточнили в театре.

В пятницу вечером Telegram-канал 112 сообщил, что Боярский госпитализирован с переломами грудных позвонков и ушибами после падения во время спектакля.

Боярский ранее заявил, что не планирует сокращать свою концертную деятельность. Он отметил, что также не против сняться в кино. Он примет предложение о роли, которая заинтересует зрителя и подходит его амплуа. Артист рассказал, что его работа пока ограничивается только театром. Актер признался, что играет по три спектакля.

Ранее Боярский раскрыл, кто из актеров советского кино хорошо фехтовал.

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