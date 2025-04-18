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Михаил Боярский госпитализирован

112: Михаил Боярский госпитализирован с переломами после падения на сцене
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Александр Гальперин/РИА Новости

Народный артист Михаил Боярский госпитализирован с переломами грудных позвонков и ушибами после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел 14 апреля, сообщает Telegram-канал 112.

Во время выступления Боярский оступился и упал с высоты около трех метров, приземлившись на спину. Медики диагностировали серьезные травмы, включая переломы позвонков. Состояние артиста стабилизировано, он находится под наблюдением врачей.

26 декабря 2024 года Михаил Боярский отпраздновал свой 75-летний юбилей. Российский президент поздравил артиста, отметив его многогранный талант и яркий артистический темперамент. Путин пожелал Боярскому впечатляющих успехов в профессии.

Позже Боярский признался, что не планирует сокращать свою концертную деятельность. Он отметил, что также не против сняться в кино. Он примет предложение о роли, которая заинтересует зрителя и подходит его амплуа. Артист рассказал, что его работа пока ограничивается только театром. Актер признался, что играет по три спектакля.

Ранее Боярский сказал, что съест шляпу, если «Зенит» станет чемпионом России.

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