Боярский раскрыл, кто из актеров советского кино хорошо фехтовал

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил в беседе с ТАСС, что Александр Абдулов хорошо фехтовал.

Абдулов исполнил эпизодическую роль гвардейца кардинала в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Боярский также выделил Виктора Авилова, Сергея Жигунова, Дмитрия Харатьяна.

Боярский признался, что любил работать с постановщиком фехтовальных боев в кино Владимиром Балоном. Он назвал спортсмена идеальным.

«Во-первых, он был профессионал, позволял мне ошибаться и тут же на ходу исправлял эти ошибки своим мастерством. Ну и, конечно, он целиком и полностью ставил все драки: с Авиловым, Жигуновым, остальными актерами из «Гардемарин», со всеми. Не говоря уж о «Трех мушкетерах», — поделился артист.

В марте Михаил Боярский признался, что не планирует сокращать свою концертную деятельность. Актер отметил, что также не против сняться в кино. Он примет предложение о роли, которая заинтересует зрителя и подходит его амплуа. Артист рассказал, что его работа пока ограничивается только театром.

Ранее Киркоров опротестовал запрет на въезд в Молдавию.