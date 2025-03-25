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Путин наградил Анну Семенович медалью

Певица Семенович награждена медалью «За труды в культуре и искусстве»
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Награда «За труды в культуре и искусстве» присуждена Семенович с формулировкой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Семенович награждена как ведущая программы акционерного общества «Русское Радио-Евразия».

Анне Семенович 45 лет. Актриса, ведущая и эстрадная певица также является мастером спорта России международного класса по фигурному катанию. С 2003 по 2007 год была солисткой группы «Блестящие».

Также Путин присвоил актрисе Анне Михалковой, актерам Максиму Аверину и Александру Олешко звания народных артистов России.

Ранее Путин обратился к российским деятелям культуры с речью о ценностях.

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