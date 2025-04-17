Вход в Эрмитаж возобновлен после сообщений об угрозе

Государственный Эрмитаж снова открыт для посетителей после проверки

Государственный Эрмитаж снова открыт после проверки безопасности из-за анонимного сообщения об угрозе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале музея.

«Эрмитаж работает в штатном режиме. Сотрудники службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии завершили проверку экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца, подозрительных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

Тем, кто уже приобрел билеты на 17 апреля, будет позволено посетить комплекс в указанный или любой другой день работы Эрмитажа.

В четверг сообщалось о закрытии входа в главный комплекс музея. Это уже второй раз за неделю, когда в Эрмитаж поступило анонимное сообщение об угрозе.

До этого 22 марта две посетительницы Эрмитажа пожаловались, что их не пустили в музей в нарядной одежде. Девушки записали на видео беседу с кассиром, которая сочла их образы слишком нарядными. Женщина утверждала, что посетительницы пытались устроить в музее профессиональную съемку — а эта услуга обходится в 10 тысяч рублей.

Ранее посетителя Эрмитажа задержали после того, как он залез на магистерское кресло Павла I.