Зарубежные режиссеры получали угрозы из-за поездки на российский фестиваль

Директор ММКФ Иван Кудрявцев заявил в беседе с ТАСС, что получал заявки от кинематографистов из «недружественных стран» для участия в фестивале.

Кудрявцев заявил, что зарубежные режиссеры хотят приезжать в Россию и показывать здесь свои картины, «несмотря на риски». По его словам, кинематографисты получают угрозы из-за поездки на ММКФ.

«Им делают прозрачные и непрозрачные намеки на то, что их ждет, если они поедут в Москву», — рассказал Кудрявцев.

Весной 2022 года режиссер Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии для развития «евразийского пространства». В январе прошлого года он сообщил, что была создана комиссия, которая будет работать над евразийским аналогом «Оскара». Он отметил, что его предложение поддержал в том числе президент РФ Владимир Путин.

В марте 2025-го Михалков рассказал, что презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии должна пройти во время Московского международного кинофестиваля (ММКФ). По словам режиссера, в декабре будет первое награждение.

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