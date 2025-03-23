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Михалков назвал сроки презентации «евразийского Оскара»

Михалков: презентация Евразийской кинопремии состоится на ММКФ в апреле
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Chris Pizzello/AP

Народный артист России, председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков рассказал, что презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии должна пройти во время Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в апреле, передает РИА Новости.

«Бог даст, в рамках Московского фестиваля будет презентация академии и премии «Бриллиантовая бабочка». А в декабре будет первое награждение», — уточнил он.

По словам режиссера, первые три года мероприятие будет проходить в России, «чтобы раскачать это дело». Михалков обратил внимание на то, что это будет не фестиваль, а «дорогостоящая академическая история».

Весной 2022 года Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии для развития «евразийского пространства». В январе прошлого года он сообщил, что была создана комиссия, которая будет работать над евразийским аналогом «Оскара». Он отметил, что его предложение поддержал в том числе президент РФ Владимир Путин.

Ранее Михалков заявил, что не готов снять фильм о Донбассе.

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