Певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Лорак обновила документы и отправила новые данные в ФНС. Mash предполагает, что артистка сделала это для выступления за границей. В новых бумагах не указано отчество певицы.

В марте 2024 года стало известно, что Ани Лорак подала заявление на российское гражданство, на Украине она не выступала с 2017 года, так как, по словам артистки, на родине на нее давили. После начала российской военной операции на Украине Лорак окрестили предательницей за работу в России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В марте 2025 года Ани Лорак опубликовала фото со своей свадьбы с Исааком Виджраку, который называет себя потомком африканских шаманов. Артистка показала в личном блоге кадр, который стал обложкой нового выпуска журнала «Ok!». Певица позировала в белом платье с открытыми плечами, а ее супруг — в пиджаке без рубашки.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) выступает в Европе в маленьких концертных залах.