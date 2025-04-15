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Представительница Никулина о его плохом самочувствии: «Это правда»

Представительница подтвердила, что Максиму Никулину стало плохо из-за отравления
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Артур Лебедев/РИА Новости

Представительница художественного руководителя Цирка Никулина Максима Никулина подтвердила ТАСС, что телеведущему стало плохо из-за сильного отравления.

«Это правда», — немногословно прокомментировала появившуюся в СМИ информацию собеседница агентства.

Женщина не стала раскрывать детали состояния 68-летнего сына актера Юрия Никулина.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Никулин экстренно вызвал скорую из-за резких болей в области живота и обезвоживания. Telegram-канал утверждал, что причиной недомогания журналиста стало сильное отравление и занесенная инфекция.

Журналист и телеведущий Максим Никулин — сын актера Юрия Никулина — с 1997 года является художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре. Он также вел программу «Мой цирк» на канале «Культура» с 2000 по 2003 год и был ведущим программы «Утро».

Недавно Life со ссылкой на SHOT ранее сообщил, что Евгению Петросяну потребовалась помощь медиков. По утверждению издания, Петросян обратился к врачам в начале апреля. 79-летний юморист жаловался на высокую температуру и сильный сухой кашель. Артисту диагностировали легкую форму коронавируса. Позднее жена Петросяна опровергла сообщения об ухудшении состояния артиста.

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета звезды «Трудных подростков» из-за долга.

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