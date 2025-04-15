Сын Юрия Никулина экстренно вызвал скорую из-за резких болей в животе

Художественный руководитель Цирка Никулина Максим Никулин вызвал скорую помощь из-за сильных болей в животе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, у 68-летнего сына Юрия Никулина в ночь на 15 апреля начались резкие боли в области живота и обезвоживание. SHOT утверждает, что причиной недомогания журналиста стало сильное отравление и занесенная инфекция.

Прибывшая на место бригада медиков назначила Максиму Никулину лечение. Врачи также посоветовали телеведущему пройти дополнительное обследование.

Журналист и телеведущий Максим Никулин — сын актера Юрия Никулина — с 1997 года является художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре. Он также вел программу «Мой цирк» на канале «Культура» с 2000 по 2003 год и был ведущим программы «Утро».

Недавно Life со ссылкой на SHOT ранее сообщил, что Евгению Петросяну потребовалась помощь медиков. По утверждению издания, Петросян обратился к врачам в начале апреля. 79-летний юморист жаловался на высокую температуру и сильный сухой кашель. Артисту диагностировали легкую форму коронавируса. Позднее жена Петросяна опровергла сообщения об ухудшении состояния артиста.

Ранее сообщалось, что Гарику Харламову пришлось прямо со съемок нового шоу отправиться в больницу.