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Жена Петросяна прокомментировала сообщения об ухудшении состояния артиста

Жена Петросяна Брухунова опровергла сообщения об ухудшении состояния артиста
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bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена народного артиста РСФСР юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла сообщения об ухудшении его состояния здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вся информация — фейк», — заявила она.

Life со ссылкой на SHOT ранее сообщил, что Евгению Петросяну потребовалась помощь медиков. По утверждению издания, Петросян обратился к врачам в начале апреля. 79-летний юморист жаловался на высокую температуру и сильный сухой кашель. Артисту диагностировали легкую форму коронавируса. Как отмечает SHOT, у комика также подозревают наличие острого бронхита. Юморист отказался от госпитализации. Ему прописали принимать антибиотики. Сам Петросян заявлял, что у него есть небольшие жалобы на состояние, однако заверил, что «ковид здесь ни при чем» и что у него «все нормально». 8 марта телеканал РЕН ТВ сообщил, что Петросяна госпитализировали в Москве с желудочно-кишечным кровотечением.

Ранее Киркоров признался, что Петросян отучил его курить на прощании отца.

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