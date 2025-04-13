Жена Петросяна прокомментировала сообщения об ухудшении состояния артиста

Жена народного артиста РСФСР юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла сообщения об ухудшении его состояния здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вся информация — фейк», — заявила она.

Life со ссылкой на SHOT ранее сообщил, что Евгению Петросяну потребовалась помощь медиков. По утверждению издания, Петросян обратился к врачам в начале апреля. 79-летний юморист жаловался на высокую температуру и сильный сухой кашель. Артисту диагностировали легкую форму коронавируса. Как отмечает SHOT, у комика также подозревают наличие острого бронхита. Юморист отказался от госпитализации. Ему прописали принимать антибиотики. Сам Петросян заявлял, что у него есть небольшие жалобы на состояние, однако заверил, что «ковид здесь ни при чем» и что у него «все нормально». 8 марта телеканал РЕН ТВ сообщил, что Петросяна госпитализировали в Москве с желудочно-кишечным кровотечением.

Ранее Киркоров признался, что Петросян отучил его курить на прощании отца.